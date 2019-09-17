AB'ye 'İnsani Haklar Sözleşmesi' çağrısı

Avrupa'da hukukun üstünlüğünü korumak için kurulan Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Birliği'ne (AB), İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması çağrısında bulundu.

AB'den bağımsız işleyen 47 üyeli Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, son yıllarda AB'nin aldığı tartışmalı kararlardan dolayı insan hakları konusunda açıklığa kavuşturulamayan 'gri alanlar' bulunduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde konuşan Jagland, "Rusya ve Türkiye dahil Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke sözleşmeyi imzaladı. Bağımsız adli incelemeye tabi tutulmayan Avrupa Birliği'i de bir an önce bu adımı atmalı." dedi. Mahkeme AB'nin Sözleşmeyi imzalamasına 2 defa karşı çıktı Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı daha önce iki defa Avrupa Birliği'nin insan hakları sözleşmesini imzalamasına karşı çıktı. 1970 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin bu konuda somut adım atmadığını ifade eden Jagland, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ters düşmesi halinde Avrupa Birliği'nden hiç bir şekilde hesap sorulamadığını belirtti. Euronews Türkçe

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