ABD, Afganistan’da savaşı kazanamadı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki 20 yıllık deneyimlerinin, orada daha fazla kalmanın çözüm olmayacağını gösterdiğini söyledi.

20 yılda 2 bin 448 askerini kaybetti

Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Biden, söz konusu kararı savundu. Biden, şöyle devam etti: “Daha kaç bin Amerikalı kızı ve erkeği riske atmaya razısınız. Orada daha ne kadar kalmalarını isterdiniz. Zaten 20 yıl önce anne ve babası Afganistan’da savaşan askerlerimiz var şu an orada. Onların çocuklarını da torunlarını da gönderir misiniz? Kendi oğlunuzu veya kızınızı gönderir misin? 20 yıl sonra, Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Kuvvetlerini eğitmek ve donatmak için harcanan bir trilyon dolar, öldürülen 2 bin 448 Amerikalı, yaralanan 20 bin 722 asker ve akıl sağlığında görülmemiş bir travma ile eve dönen binlerce askerden sonra yeni bir nesli, farklı bir sonuca ulaşmak için makul bir beklenti olmadan Afganistan’a savaşa göndermeyeceğim.

Amerika Birleşik Devletleri, bugün karşı karşıya kaldığı tehditleri karşılaması gerekirken 20 yıl önceki politikalara bağlı kalmayı göze alamaz. Afganistan’da bir yıl daha savaşmak, orada sonsuza kadar kalmanın tarifinden başka bir şey olmayacak” dedi.

