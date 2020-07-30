ABD, Almanya’dan 11 bin asker çekecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Almanya’da konuşlu bulunan 11 bin 900 Amerikan askerini çekeceklerini açıkladı.

Askerlerin 6 bin 400’ü ABD’ye geri dönerken 5 bin 600’ü diğer NATO ülkelerine konuşlandırılacak. Böylece Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısı 36 binden 24 bine düşmüş olacak. DW’deki habere göre ABD, Almanya’dan çektiği askerlerle Avrupa’daki diğer karargâhları ile Belçika ve İtalya’daki NATO karargâhlarını güçlendirecek. ABD Savunma Bakanı Esper, Stryker birliklerinin rotasyonel olarak Karadeniz bölgesine konuşlandırılacağını, bir uçak filosunun yine Karadeniz bölgesinde görev yapmak üzere İtalya’ya kaydırılacağını açıkladı.

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