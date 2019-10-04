ABD'de Demokrat Başkan aday adayı Warren 24,6 milyon dolarlık bağış topladı

2020 başkanlık yarışında öne çıkan Demokrat Parti'nin aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren 3 ayda 24,6 milyon dolar bağış topladı.

ABD 2020 başkanlık yarışında öne çıkan Demokrat Parti'nin aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, üç ayda yaklaşık 24,6 milyon dolar bağış topladı.

Ülkedeki seçim anketlerine göre, ABD'deki seçimin ikinci çeyreğinde (mayıs-temmuz) yaklaşık 19 milyon dolar bağış toplayan Warren, üç ayda 943 bin bağışçıyla bu rakamı 5,4 milyon dolar daha artırarak 24,6 milyon dolara yükseltti.

Warren böylelikle, başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in elde ettiği bağışları ikiye katladı ve 25 milyon dolar bağış elde eden Vermont Senatörü Bernie Sanders'e ulaştı.

Warren'in kampanya müdürü Roger Lau, seçim çalışmalarına ve bağışlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, toplanan paralar sayesinde birçok eyalette beklediklerinden daha erken seçim çalışmalarına başlayabileceklerini ve buna katkıda bulunması için yüzlerce personel istihdam edeceklerini vurguladı.