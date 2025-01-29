ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

ABD'nin Alaska eyaletinde bir F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun güvende olduğu bildirildi.
Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.
Yetkili, olayın soruşturulduğunu kaydetti.
ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise olayın ardından pilotun güvende olduğu ve sağlık kontrolleri için ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.
AA