ABD'de iki çocukta maymun çiçeği virüsü görüldü

Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez iki çocukta bu virüse rastlandı.

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin Kaliforniya'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi. Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, ancak nasıl enfekte olduklarının araştırıldığı bilgisini paylaştı. Yetkililer bununla birlikte ev içinde bulaşma yoluyla olduğunu düşündüklerini belirtti. ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü. Avrupa'da 17 yaş ve altındaki çocuklar arasında şu ana kadar en az altı maymun çiçeği vakası görüldü. Euronews Türkçe

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