ABD'de iniş yapan uçak pistten çıkarak nehre sürüklendi

ABD'nin Florida eyaletine iniş yapan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının pistten çıkarak nehre sürüklendiği bildirildi.

Küba'daki Guantanamo Bay ABD Donanma İstasyonu'ndan Florida eyaletindeki Jacksonville Donanması Hava İstasyonu'na giden Boeing 737 tipi uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundan St. Johns Nehri'ne düştü.

Jacksonville Belediye Başkanı Lenny Curry, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bütün yolcuların hayatta olduğu konusunda bilgilendirildim" yazdı.

Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada da suyun çok derin olmadığı ve uçağın bu sayede suyun altında kalmadığı, herkesin hayatta olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Curry ilk başta uçağın tarifeli olduğunu ifade etmişti, ancak eski ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) dedektifi David Soucie uçağın özel bir uçuş yaptığını belirtti.

Herhangi bir ölümün yaşanmadığı olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.