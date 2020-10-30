ABD'de kasırga: Ölü sayısı 6'ya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güney doğusunda etkili Zeta kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Yetkililer, Louisiana, Georgia, Mississippi, Kuzey Carolina, Virginia'nın güneydoğusu ve Maryland'i vuran Zeta kasırgasında Mississippi ve Louisiana'da birer, Alabama ve Georgia'da ise dört kişinin öldüğünü açıkladı. Zeta, etkili olduğu bölgelerde 2,6 milyon hanede elektrik kesintisine yol açtı. Louisiana'da Ulusal Muhafızların arama kurtarma çalışmalarında askerlere destek vermesi istendi. Devrilen ağaçlar, Atlanta'da 2 eyaletler arası otoyolu ulaşıma kapadı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Louisiana'nın güneydoğusunu 28 Ekim Çarşamba günü 2. kategoride vurmaya başlayan Zeta'nın dün öğleden sonra gücünü kaybettiğini, maksimum rüzgar hızının saatte 85 kilometreye düştüğünü açıkladı. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı 26 Ekim Pazartesi günü saatteki hızı yaklaşık 130 kilometreye ulaşan rüzgarla vuran Zeta, beraberinde şiddetli yağışlar getirmişti. Louisiana eyaleti, bu yıl Laura ve Delta kasırgalarından da etkilenmişti. Euronews Türkçe

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