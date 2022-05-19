ABD'de konut fiyatları rekor seviyeye ulaştı

ABD'de ikinci el konut satışları, nisanda aylık yüzde 2,4 azalışla 5,61 milyona gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, medyan konut fiyatları 391 bin 200 dolarla rekor seviyeye çıktı.

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2,4 azalışla 5,61 milyona düştü. Bu dönemde beklenenden fazla azalış gösteren ve düşüşünü üçüncü aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 5,65 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ikinci el konut satışları, martta da yüzde 3 azalışla 5,75 milyona inmişti. Ülkede ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,9 azaldı. AA

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