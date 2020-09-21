ABD'de koronavirüs nedeniyle 275 ölüm daha

ABD'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 275 artarak 204 bin 126'ya çıktı.
ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 849 artışla 7 milyon 5 bin 893'e ulaştı.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 275 artarak 204 bin 126'ya yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 250 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 98 milyon 169 bini aştı.