ABD'de koronavirüs nedeniyle 275 ölüm daha

ABD'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 275 artarak 204 bin 126'ya çıktı.

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 849 artışla 7 milyon 5 bin 893'e ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 275 artarak 204 bin 126'ya yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 250 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 98 milyon 169 bini aştı.

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