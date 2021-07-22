ABD'de koronavirüs nedeniyle 341 ölüm daha

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 52 bin 985 artışla 34 milyon 230 bin 391'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 341 artarak 609 bin 877 olarak kayıtlara geçti. California ilk sırada California, 3 milyon 883 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 57 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 163 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 791, Texas'ta 52 bin 904 olarak belirlendi.



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