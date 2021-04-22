ABD'de Kovid-19 nedeniyle 922 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 68 bin 655 artarak 31 milyon 863 bin 488'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 922 artarak 569 bin 405 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 725 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 864 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 184 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 193 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 732 ve Texas'ta 49 bin 748 olarak kaydedildi.