ABD'de Müslümanlara yönelik kıyafet ayrımcılığı mahkemeden döndü

ABD’de kıyafetleri nedeniyle yetkililer tarafından halka açık yüzme havuzundan çıkarılan Müslüman öğrenciler tazminat kazanarak havuza bir yıl sonra geri döndü. Wilmington belediyesi, ayrımcılık davası sonrasında öğrencilere 50 bin dolar ödemeyi kabul etti.

Darul-Amaanah Akademisi'ndeki ilkokul öğrencileri Haziran 2018'de Delaware'deki Foster Brown adlı halka açık havuzdan çıkarılmıştı.

Arapçalarını geliştirmek için bir yaz kampında bulunan çocuklar, pamuklu gömlek, pamuklu şort ve başörtüsü giyiyordu.

Çocukların havuzdan ayrılmalarını isteyen yönetici, halka açık havuzlarda pamuklu kıyafet giymenin belediye politikasına aykırı olduğunu iddia etmişti.

Diğer yandan akademinin müdürü Tahsin A. İsmail, 3 yıldır öğrencileri havuza götürdüğünü söylemişti.

The News Journal’a göre İsmail 2018’de yaşanan olay sonrası “pamuklu kıyafetle yüzemeyeceğinizi belirten hiçbir şey yok” demişti.

İsmail şöyle konuşmuştu:

Aynı zamanda, pamuklu giysileri olan başka çocuklar da vardı…Bu yüzden 'Benim çocuklarım neden farklı muamele görüyorlar?' diye sordum. Daha sonra bir polis memuru gelip grubumuzun ne zaman ayrılacağını sordu.

Ulusal ve uluslararası manşetlerde yer bulan olaydan sonra grup Wilmington şehrine karşı ayrımcılık davası açtı.

Şehrin belediye başkanı Mike Purzycki başta havuz yöneticisini savunarak pamuklu giysilerin güvenlik tehdidi oluşturması nedeniyle böyle bir uygulama yapıldığını söylese de olay medyada ilgi gördükten sonra Purzycki özür dileyerek şunları kaydetti:

Dini kıyafetleri nedeniyle şehir havuzunu terk etmesi istenen çocuklardan özür dilerim. Ayrıca yaptığımız yanlışı haklı çıkarmak için belli belirsiz havuz politikalarına değindik ve bu da yanlıştı.

Wilmington belediyesi gruba 50 bin dolar ödemeyi kabul etti. Olaydan etkilenen 7 çocuğun her birine de 4 bin 285 dolar ödeme yapılacak.

Politikalarını da gözden geçirecek belediye, çalışanlarını daha duyarlı olmaları konusunda eğitecek.

Kaynak: Independent Türkçe