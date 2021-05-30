ABD'de salgından ölenlerin sayısı 594 bin 306'ya yükseldi

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 11 bin 534 artışla 33 milyon 251 bin 982'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 594 bin 306'ya çıktı. California, 3 milyon 788 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 952 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 236 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 269 ve Texas'ta 51 bin 491 olarak kayıtlara geçti. AA

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