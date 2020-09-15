"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 586 ölüm ve 39 bin yeni vaka!

15 Eylül 2020, Salı 19:00
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 39 bin 663 artışla 6 milyon 751 bin 48'e ulaştı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 586 artarak 199 bin 148'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyon 28 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 92 milyon 905 bini aştı.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 948 bin 992 vakayla Hindistan, 4 milyon 349 bin 544 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 765 bin 779 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 697 bin 735 vakayla Texas ve 665 bin 730 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 128 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de son 24 saatte 586 ölüm ve 39 bin yeni vaka!

    Şehit Kızılay personeli Kıdıman dualarla uğurlandı

    Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

    Karantinada olması gerekiyordu...

    Kademeli mesai planını cuma günü paylaşacağız

    Dünya genelinde 7 milyon aktif vaka bulunuyor

    Türkiye ile Yunanistan'ın NATO Karargahı'ndaki toplantısı başladı

    91 firmaya ait 113 ürün ifşa edildi: En fazla uygunsuzluk et ve et ürünlerinde!

    Konut satış istatistikleri açıklandı: En çok ve en az hangi illerde satış yapıldı?

    Prof. Dr. Ceyhan: Şimdi işimiz çok daha zor

    İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?

    ÖSYM'den ortaöğretim KPSS duyurusu

    "Kovid-19 son salgın olmayacak"

    Değerlerimize aykırı maddeler düzeltilmeli

    Kur’an yakmak barbarlıktır

    Darbecilerin hayallerini gerçekleştiriyorlar

    Okullardaki tek tehlike korona değil

    '19 yaşında ama akciğerleri 60 yaşındaki bir insanın akciğerleri gibi'

    Dünyada son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den 15-20 Temmuz’a
    Genel

    Darbecilerin hayallerini gerçekleştiriyorlar
    Ahmet ÖZDEMİR

    “Ben burayı Yıldız Sarayı’na değişmem”
    Faruk ÇAKIR

    Ne zamandan beri karşısınız?
    Nejat EREN

    Ahir zaman gerçeği ve insan olmanın gereği (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Abdullah bin Ubey bin Selül - 1
    Ahmet BATTAL

    AB ve düşmanlıklar
    Risale-i Nur'dan

    Asıl hüner, kardeşinin ıslahına çalışmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbekatör alkışçıları; sakın karşıma çıkmayın!
    Genel

    Değerlerimize aykırı maddeler düzeltilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.