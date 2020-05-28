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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'de tansiyon yükseliyor

28 Mayıs 2020, Perşembe 12:14
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden ölen siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti.

ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

Yerel medyada yer alan haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericiler, önceki gün Floyd'un öldüğü yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde toplandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı kameralara yansıdı.

Olaylar devam ederken bazı göstericilerin bölgede bulunan bir mağazayı ateşe verdiği, bir başka mağazayı ise yağmaladığı ve polisin bu bölgeye ilave destek göndererek göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.

Yerel televizyon kanallarına yansıyan son haberlerde olayların halen devam ettiğini aktarıldı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

AA

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