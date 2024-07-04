ABD'de yangın alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinin Butte bölgesinde hafta başında çıkan yangınlar sebebiyle 26 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgede acil durum ilan edildi.

CBS'nin haberine göre, California'nın kuzeyindeki Butte bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan yangına ilişkin bölge şerifliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, yangın nedeniyle 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi. California Valisi Gavin Newsom ise bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı. California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, nedeni henüz bilinmeyen yangında 8 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti. AA

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