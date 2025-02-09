ABD'de yeni kar fırtınası alarmı!

ABD'de milyonlarca kişinin yaşadığı ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinin büyük bölümü, hafta sonu yeni kar fırtınasına hazırlanıyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren 10'dan fazla eyalette kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerinin özellikle kuzey kesimlerinde "kış fırtınası uyarısı" yapılırken, kar kalınlığının bazı bölgelerde 25 santimetreye ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada, New York kenti ve civarında yerel saatle 20.00 sularında başlayacak kar yağışının yarın da aralıklarla devam edeceği ve bu bölgede 5 ila 10 santimetre kar beklendiği ifade edildi. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla yağmurla karışık olması sonucu yollarda buzlanmaya yol açabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara önlemlerini almaları ve gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Hafta sonu kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olacak kar yağışının hafta başında ise güneye doğru kaymasının beklendiği tahmininde bulunuldu. AA

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