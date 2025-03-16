ABD'deki fırtınalarda ölü sayısı 33'e yükseldi

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen şiddetli fırtınalarda ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı. Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle can kaybının 33'ü bulduğu, en az 29 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, Missouri'de 12, Misssippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 1 kişi öldü. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor. Yetkililer, ani sellere ilişkin de uyarıda bulunuyor. AA

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