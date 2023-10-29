"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

ABD'deki İsrail karşıtı protestolar devam ediyor

29 Ekim 2023, Pazar 13:57
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

New York'un Brooklyn kentinde "Gazze İçin Brooklyn Tufanı" mottosuyla düzenlenen protestoda binlerce gösterici Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

 

New York ve çevre eyaletlerde faaliyet gösteren 20 farklı sivil toplum örgütünün ortak düzenlediği eylemde, Brooklyn Müzesi'nin önünde toplanan kalabalık, Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan adasına kadar yürüdü.

 

Gazze’de "acil ateşkes" talebiyle slogan atan göstericiler sık sık, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu aleyhine tezahürat yaptı.

X Platformunda eylemin duyurusu için paylaşılan afişte , "Onlar susturmaya çalıştıkça sesimizi daha da yükselteceğiz." ifadesine yer verildi.

Brooklyn kentinde yaşayan Yahudi asıllı Amerikalılardan bazıları ise sosyal medyadaki paylaşımlarında, Yahudi tatili olan Şabat (Cumartesi) günü böyle bir eyleme izin veren New York Polis Teşkilatına (NYPD) tepkisini ortaya koydu.

New Jersey'de iki karşıt grup aynı anda eylem gerçekleştirdi

New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesinin önündeki alanda aynı anda eylem gerçekleştirdi.

Daha kalabalık olan Filistin destekçisi grupta yer alan ve konuşma yapan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar, İsrail'deki Yahudi akrabalarının güven içinde yaşaması için Filistinlilerin de özgürce yaşama hakkına kavuşması gerektiği inancını paylaştı.

Filistinli grubun konuşmalarını sabote etmeye çalışan İsrail destekçisi grup ise zaman zaman Tevrat'tan bölümler ve marşlar okumayı tercih etti.

Gazze'deki sivillerin 7 Ekim'den bu tarafa içinde bulunduğu insani duruma dikkati çekerek acil ateşkes çağrısı yapan Filistin destekçileri, konuşmalarında İsrail'e verilen ABD yardımlarının sonlandırılması çağrısına bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki İsrail karşıtı protestolar devam ediyor

    Netanyahu, ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı, sonra paylaşımını sildi

    İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gece boyunca 100'den fazla Filistinli daha katledildi

    Dünya ateşkes dedi

    Devlet hukuka uygun hareket etmeli

    Geleceği ortadan kaldıran savaşları reddedin

    AKP’li Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk

    Cumhuriyet eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırılmalı

    Meclis gereğini yerine getirecek

    Tarih hepimizi yargılıyor

    Bir milyon çocuk için “tarifsiz bir dehşet gecesi” endişesi

    Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli

    Her 10 asansörün yedi risk taşıyor

    Gazze'ye basının ulaşma imkanı yok

    "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın"

    Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

    "Gazze yok edilirse, bu onlarca yıl sürecek bir felaket"

    Kazakistan'da maden ocağında yangın: 32 ölü

    "Starlink, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sunacak"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1908’den bugüne cumhuriyet
    Risale-i Nur'dan

    Ben dindar bir cumhuriyetçiyim
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-7
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalır!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Onuncu köyde de mi rahat yok?
    Osman ZENGİN

    Ali Öğüten kardeşim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Aytekin COŞKUN

    Aksa Tufanı, İsrail, İslam işbirliği ve Hudeybiye
    İbrahim Yasir Teğiş

    Bir fuar macerası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.