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27 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

ABD'deki şiddetli fırtınada 18 kişi öldü

27 Mayıs 2024, Pazartesi 12:27
ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Texas Valisi Greg Abbott, Valley View şehrinde yaptığı basın açıklamasında, saatte yaklaşık 217 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve 200'den fazla yapının hasar aldığını aktardı.

Yetkililer, Arkansas'ta 8, Texas'ta 7, Oklahoma'da 2 ve Kentucky'de bir kişinin ölmesiyle fırtınada ölenlerin sayısının 18'e çıktığını belirtti.

Ölü sayısının artmasını beklemediklerini ve Texas'ta kimsenin kaybolmadığını bildiren Vali Abbott, ekiplerin her ihtimale karşı bir kez daha arama yaptığını kaydetti.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesine göre, şiddetli fırtına ve hava koşulları nedeniyle Arkansas ve Missouri'de 170 binden fazla hane elektrik hizmeti alamazken, Texas ve Oklahoma'da da yaklaşık 30 bin hanede elektrik kesintisi oldu.

Kentucky'de olağanüstü hal ilan edildi

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli hava koşullarından etkilenenlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşmalarını sağlamak için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğini belirten Beshear, "Her zaman yaptığımız gibi bunu da beraber aşacağız." dedi.

Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde etkili olan fırtınada dün 11 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

AA

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