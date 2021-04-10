ABD’deki Türk camileri ramazana hazır

Washington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli bütün tedbirleri alarak sınırlı katılımlı programlarla Ramazanı biraz daha hissettirecek faaliyetler yapacaklarını söyledi.

Kuşpınar, Kovid-19 salgınının etkileri kısmen azalan ve sosyal aktivitelerin yavaş yavaş başladığı ABD’deki ramazan hazırlıklarını, anlattı.

Aynı zamanda Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı da olan Kuşpınar, aşı çalışmalarının hızlanmasıyla ABD’nin birçok eyaletinde mabetlerin kısmen de olsa açılmaya başladığını; geçen yıl gerçekleştirilemeyen bazı Ramazan faaliyetlerinin bu yıl düzenleneceğini bildirdi.

Kuşpınar, ABD’nin en büyük camilerinden biri olan Amerika Diyanet Merkezi Camii’nin bahçesindeki açık alanda, 8 rekat olacak şekilde teravih namazlarının kılınacağını bildirdi.