"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD'den 500 milyon doz aşı bağışı taahhüdü

22 Eylül 2021, Çarşamba 19:49
ABD Başkanı Joe Biden, düşük ve orta gelirli ülkeler için 500 milyon doz daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları kapsamında, Biden'ın ev sahipliğinde, "Küresel Kovid-19 Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa" adı altında çevrim içi zirve gerçekleştirildi.

Biden, burada yaptığı konuşmada, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Kovid-19'u yenmek için birlikte çalışmamızdan ve gelecek pandemilere hazırlıklı olmaktan daha acil bir şey yok." görüşünü paylaştı.

"Aşıları satmamalı, bağışlamalıyız"

Joe Biden, ülkesinin, şu ana kadar 100'den fazla ülkeye 160 milyon doz aşı bağışladığını vurgulayarak, "ABD, düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlamak üzere 500 milyon doz daha Pfizer aşısı satın alacak. Bu dozlar, gelecek yıl bu zamana kadar ülkelere gönderilmiş olacak." açıklamasında bulundu.

ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) daha yakından çalışmak için yeni bir ortaklık kurduğunu duyuran Biden, "Tüm dünyayı belli prensipler etrafında toplamalıyız. Aşıları satmamalı, bağışlamalıyız ve bu bağışlarda siyasi bir amaç olmamalı." ifadesini kullandı.

Biden, Güney Afrika'da da 500 milyon dozdan fazla Johnson and Johnson Kovid-19 aşısının üretileceğini ve bu aşıların Afrika ülkelerine dağıtılacağını bildirdi.

Öte yandan Biden, aşılama çalışmaları için ABD'nin, 370 milyon dolar bağışlama sözü verdiğini dile getirdi.

AA

Etiketler: ABD, aşı, bağış, taahhüt
Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ve Rusya genelkurmay başkanları bir araya geldi

    Cezaevleri artıyor, yurtlar azalıyor

    Hafter seçimlere girebilmek için 'askeri yetkilerini' devretti

    28 bin 168 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Almanya'da aşı yaptırmak istemeyenler için yeni kararlar alındı

    ABD'den 500 milyon doz aşı bağışı taahhüdü

    Oruç Reis'ten Yunan araştırma gemisine uyarı mesajı

    'Afganistan'da 18 milyon kişi yardıma muhtaç'

    AB'den az gelişmiş ülkelere vereceği ticari imtiyazlar için çevre şartı

    Filistin vatandaşını önce yaraladılar, sonra gözaltına aldılar

    'Alım gücü zamlarla eriyor'

    Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

    '83 milyon, huzura hasret'

    'Geçiş süreci iyi yönetilmeli'

    Çanakkale köprüsü geçiş ücreti 15 Avro

    Doğu Türkistan için 40 dilde çağrı

    ABD'de İsrail için planlanan 1 milyar dolarlık yardım bütçeden çıkarıldı

    İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8 oldu

    İstanbul için sarı uyarı

    Taliban, BMGK görüşmelerine katılmak istiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erzincan notları
    Genel

    Erdal Şenol dualarla
    Ahmet BATTAL

    Aleme nizam, kendine …
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük bir siyasî dehâ: Sultan Selim Han
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Merhamet anneden öğrenilir
    Osman ZENGİN

    Koyunlar buhar olup uçtu
    Genel

    Barınamıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Ene’yi kabul etmeyen bir hizmet
    Raşit YÜCEL

    “Mutfağın yıkmadığı iktidar yoktur”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.