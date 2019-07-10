ABD’den çifte tehdit

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya’dan gelecek olan füze savunma sistemi S-400’lerle ilgili olarak Türkiye’ye yeni bir uyarı geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “Türkiye, S-400’leri kabul ederse gerçek ve olumsuz sonuçları olacak. Bu sonuçlar Türkiye’nin F-35 programını da kapsıyor” diye konuştu. ABD’li sözcü, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun S-400’ler konusundaki tutumuna atıfta bulunarak, “Bence bakan ve dışişleri bakanlığı bu konuda inanılmaz derecede tutarlı davrandı” diye konuştu. Pompeo geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “S-400’lerin aktif olduğu bir yerde F-35’lerin uçması mümkün değil” demişti. Ortagus, Türk yetkililerin Rusya’dan büyük miktarda silah alımı karşısında yaptırım ön gören, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’ndan (CAATSA) haberdar olduğunu da söylerlerine ekledi.