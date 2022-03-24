ABD'den Çin'e Rusya uyarısı

Çin'in mali yaptırımların kıskacındaki Rusya'ya yardım etmesinin önüne geçmek isteyen Washington yönetimi, Pekin'i yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaması, Moskova'nın ihracat kontrollerinden kaçmasına destek olmaması ve yasaklı finansal işlemleri yürütmesine yardımcı olmaması konusunda uyardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, G7 ülkelerinin Rusya'nın, Çin veya başka herhangi bir ülkenin yardımıyla Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçmasını engellemek için ortak bir adım atacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın katılacağı NATO toplantısına eşlik etmek üzere Brüksel'e gidişinde gazetecilere Ukrayna gündemini değerlendiren Sullivan, "Bu sadece Çin'e mahsus değil. Her önemli ekonomi ve bu ekonomilerden herhangi birinin uygulamaya koyduğumuz yaptırımları kasıtlı ve aktif bir şekilde baltalamak ya da zayıflatmak için alacağı kararlar için de geçerli olacak." dedi.

Amerikan hükümetinin bu mesajı Çin'e ilettiğini belirten Sullivan, "Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinden de benzer adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Biden'la Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin ardından Pekin, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kınayarak, "Kapsamlı ve ayrım gözetmeyen yaptırımların sadece insanlara acı çektireceği ve durumun daha fazla tırmandırılmaması" gerektiğini açıklamıştı.

ABD'nin ihracat kısıtlamaları, Rusya'nın ticari elektronik, bilgisayar ve uçak parçaları gibi kritik ürünlere erişimini engellemeyi amaçlıyor.

Washington, Çin'in ticaret kısıtlamalarını ihlal ederek Rusya'nın bu ürünlere erişmesine yardımcı olabileceğinden endişe duyuyor.

Sullivan, ABD hükümetinin bunun olmamasını sağlayacak araçlara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo Reuters'e verdiği demeçte, ABD'nin yarı iletkenler gibi ürünlere getirilen ihracat kontrollerini ihlal eden tüm şirketleri cezalandıracağını söylemişti.