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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD'den İsrail'e destek açıklaması

12 Mayıs 2021, Çarşamba 10:39
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e "sarsılmaz desteğini" vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Sullivan, son dönemde Hamas ve diğer terör grupları tarafından Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere füze saldırılarını kınadı" ifadesine yer verildi.

"İsrail'e sarsılmaz destek"

Ayrıca açıklamada, "Sullivan, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti" değerlendirmesi yapıldı.

ABD'nin bölgede sürdürebilir bir sakinlik getirilmesine yönelik adımlara da destek vereceği savunulan açıklamada, görüşmede Sullivan ve Ben Shabbat'ın yakın temas halinde kalınması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Etiketler: AND, İsrail, destek, açıklama
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  • Toygar

    12.5.2021 11:24:10

    Derinden sarsılmak mıdır çare bilinmez. Kim sarsa, kim sarsıla! Bekleyelim görelim!

Risale-i Nur Külliyatı

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