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24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar

23 Eylül 2020, Çarşamba 23:01
Trump, kendisinin Obama-Biden yönetimince Castro rejimi ile yapıldığını iddia ettiği 'ihanet'i bitirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, getirecekleri yeni yaptırımlarla, ABD'li turistlerin Küba hükümetinin sahip olduğu yerlerde kalmasının yasaklanacağını ayrıca Küba üretimi alkol ve tütün ürünlerinin ithalatına da kısıtlama uygulayacaklarını duyurdu.

Trump, ABD’nin desteklediği ve başarısızlıkla sonuçlanan Kübalı muhaliflerin Domuzlar Körfezi Çıkarması'na katılan askerlerin anısına Beyaz Saray'da bir etkinlik düzenledi.

ABD'nin Küba halkı ile dayanışmasını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Trump, "Obama-Biden yönetimi, Castro diktatörlüğü ile zayıf, acınası ve tek taraflı bir anlaşma yaparak, Küba halkına ihanet etti ve komünist rejimi zenginleştirdi. Ben Obama-Biden yönetiminin Castro rejimi ile yaptığı ihaneti bitirdim." dedi.

"ABD asla sosyalist bir ülke olmayacak"

Trump, salonda bulunan gazilerin, sosyalizm, radikal çeteler ve şiddet yanlısı komünistlerin bir milleti nasıl mahvettiğine, tanıklık ettiğini belirterek, "Demokrat Parti şimdi, sosyalist çeteleri Amerika'nın üzerine salıyor. Bugün, ABD'nin asla bir sosyalist ülke olmayacağını ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Amerikan basınının da Demokratların yanında tavır aldığını savunan Trump, "Basın, sosyalizm ve komünizm adına aptal gibi kullanılıyor." eleştirisini yaptı.

Trump etkinlikte, Küba yönetimine ilişkin yeni yaptırım kararlarını da duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığının, ABD'li turistlerin Küba hükümetinin mülkiyetindeki yerlerde kalmasını yasaklayacağını duyuran Trump, "Ayrıca, Küba üretimi alkol ve tütün ürünlerinin ithalatını da kısıtlıyoruz. Bu adımlar sayesinde, ABD'nin dolarlarının Küba rejimini fonlamamasını ve doğrudan Küba halkına gitmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığından yaptırım açıklaması

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küba'daki belirli mülkiyetlerde kalınmasının, Küba menşeili alkol ve tütün ürünlerinin ithalatının, Küba'da profesyonel toplantı ve konferans düzenlenmesinin ve bunlara katılımın, yine Küba'daki belirli çalıştay, yarış ve sergilere katılımın kısıtlanacağı belirtildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Küba Yasaklı Konaklama Yerleri" isimli bir liste oluşturulduğu ve bu listeye, Küba hükümeti ya da hükümetle yakın ilişkili kişilerin kontrolündeki ve mülkiyetindeki 433 konaklama yerinin eklendiği belirtildi.

Küba hükümetinin konaklama sektöründen kar sağladığının öne sürüldüğü açıklamada, ABD'li turistlerin bu ülkede, meşru olarak bağımsız girişimciler tarafından kurulan ve işletilen özel konaklama yerlerinde kalabileceği belirtildi.

AA

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