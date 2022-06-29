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29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD'den Rus oligarklara bir yaptırım kararı daha

29 Haziran 2022, Çarşamba 16:13
ABD Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geçen ilk 100 gün içinde Rus oligarklara ait 30 milyar dolarlık mal ve fonun dondurulduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan 300 milyar dolarlık fonuyla birlikte yine oligarklara ait el konulan lüks yat, tekne ve gayrimenkulün bu rakamın dışında olduğu kaydedilen açıklamada, “Rusya'nın savaş maliyetini artırmaya devam ediyoruz.” denildi.

ABD, Ukrayna’nın işgalinin ardından Rus oligarkların mallarına el koyulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde REPO (Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları) görev gücü oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “mali kaynaklarını kurutmayı” hedefleyen REPO görev gücü, uluslararası hukukçuların da eleştirilerine hedef oluyor.

Maliye ve Hazine Bakanı Janet Yellen ve Adalet Bakanı Merrick Garland, REPO eylem gücü yetkilileriyle birlikte diğer ülke temsilcileriyle mart ayında bir toplantı yaparak, Rus oligarkların mallarına ve paralarına nasıl el konulacağı konusunu masaya yatırmıştı.

AB Komisyonu, ABD’nin REPO görev gücüyle işbirliği yapacak kendi birimini oluşturmuştu.

ABD ve AB’nin bu konuda ortak çalışmaları sonucu bu aybaşında Avrupa’nın en zengin iş insanlarından God Nisanov ve Alexey Mordashov için yeni yaptırımlar uygulanmıştı.

REPO grubu üyeleri, yaptırım uygulanan Rus oligarkların dünyanın dört bir yanında para ve mallarının izini sürerken, bu oligarkların yaptırımlardan kaçmalarının engellenmesi için çalışmalarda bulunuyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Rus oligark
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