ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Gazze tepkisi: ''Utanmalısın"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan, Avustralya, Japonya ve ABD'yi kapsayan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'na (QUAD) katılmak üzere gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, QUAD çerçevesinde Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ile görüştüğü binanın önünde çekilen görüntülerde, Filistin destekçilerinin "Blinken evine dön" ve "Özgür Filistin" sloganları attığı görüldü. "Blinken utanmalısın" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" pankartları taşıyan göstericilerin, polis tarafından binanın önünden uzaklaştırıldığı aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanı, bugün Tokyo ziyareti kapsamında, Japon mevkidaşı Kamikava ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Kamikava ile Hint-Pasifik bölgesinde ülkelerinin güvenlik ve istikrar açısından rolünü ele alan Blinken, Jaishankar ile de küresel sorunları değerlendirdi. AA

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