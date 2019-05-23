ABD Dışişleri Bakanı Huawei'yi yalancılıkla suçladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'nin Çin hükümeti ile ilgili açıklamalarında dünyaya yalan söylediğini dile getirdi. Pompeo, "Huawei sadece Çin'e değil Çin Komünist Partisi'ne de sıkı sıkıya bağlı." dedi.

Pompeo, "Çin hükümetine çalışmadıklarını söylemek yanlış bir açıklama. Böyle yapmaları Çin yasalarında isteniyor. Bu konuda Huawei'nin CEO'su ABD halkına da dünyaya da doğruyu söylemiyor." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı daha fazla Amerikan şirketinin de Huawei ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini dile getirdi. ABD geçtiğimiz hafta Huawei'yi ticaretle ilgili kara listeye aldı. Amerikalı şirketleri dünyanın en büyük telekomünikasyon malzemeleri üreten şirket Huawei ile iş yapmaktan yasakladı. Euronews Türkçe

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