ABD Dışişleri Bakanı'ndan Ukraynalı mevkidaşına destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba'ya "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Brüksel'de temaslarına başlayan Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı. Price, açıklamasında, "Blinken, Rusya'nın devam eden agresifliği karşısında ABD'nin, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yeniden teyit etti." ifadesine yer verdi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna doğu sınırındaki adımları, "gerginliği artırmak amacıyla Rusya'nın kasıtlı eylemleri" şeklinde tanımlanırken, "Bakan, agresif retorik ve dezenformasyon, ateşkes ihlalleri ve işgal altındaki Kırım'da askeri hareketlilik gibi Rusya'nın kasıtlı eylemlerinden endişelidir." değerlendirmesi yapıldı. İki bakanın ayrıca, Ukrayna'daki ekonomi ve hukuk reformlarının önemi ve ülkedeki yolsuzluğun giderilmesine yönelik adımları da ele aldığı kaydedildi. AA

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