ABD: Gazze'nin yeniden işgalini desteklemiyoruz

Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD’nin tutumunu yineleyen Kirby, “İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal etmesini desteklemiyoruz” dedi. “Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz” ifadelerini kullanan Kirby, Gazze’de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı. Kirby, Gazze’de yönetimin Filistin halkının isteklerine cevap vermesi gerektiğini belirtti. AA

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