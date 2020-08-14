ABD İran petrolüne el koydu

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Venezuela'ya petrol yolladığı 4 tankere, yaptırımlar kapsamında el koydu. Washington yönetimi, böylece İran çıkışlı petrol tankerlerine ilk kez işlem yapmış oldu.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, federal savcılar geçen ay söz konusu 4 tankere el konulması talebiyle dava açtı. Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı tankerlerin askeri güç kullanılmadan ele geçirildiği ve bir kaç gün içinde limana demir atmak üzere Houston'a doğru ilerlediği öne sürüldü. Reuters haber ajansı ise mahkeme kararının sadece kargo için geçerli olduğunu ve ABD'nin tanker değil ancak petrole el koyabileceğini, ve petrolün ABD'ye yollanması için başka tankerlere aktarılmasının söz konusu olduğunu yazdı.

Liberya bandralı Yunan merkezli iki firmaya ait tankerlerin akıbeti henüz netlik kazanmış değil.

Geçen yıl benzer bir olayda, Cebelitarık'ta tutulan bir tankerin kontrolünü ABD almak istemiş ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İran ve Venezuela arasında para ve mal akışını kesmek isteyen Washington, tankerlere el koyarak bu iki ülke ile ticaret yapan petrol firmalarına gözdağı vermeyi umuyor. WSJ'ye konuşan konuya yakın bir kaynağın, Amerikan hükümetinin bu yöntemle sektör firmalarına İran ve Venezuela ile iş birliği yaptıklarında sonuçlarının ağır olacağını göstermek istediğini söylediği yazıldı.