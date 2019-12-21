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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD, İsrail'e destek verdi

21 Aralık 2019, Cumartesi 10:35
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına sert tepki gösterdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda’nın verdiği karara tepki gösteren Pompeo, buna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pompeo, açıklamasında, "Başsavcı, bu eylemi gerçekleştirerek, mahkemenin soruşturmaya devam etme yetkisi hakkında ciddi yasal soruların bulunduğunu açıkça kabul etmiştir. Buna ve İsrail’i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Filistin’i bağımsız bir devlet olarak görmediklerini belirten Pompeo, Filistin’in UCM de dahil olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşlara devlet olarak katılma hakkına sahip olmadığını savundu.

'Saygı duyun' çağrısı

Pompeo ayrıca, ABD ve İsrail’in UCM’ye üye olmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"ABD olarak, UCM’nin Roma Statüsü’nün bir parçası olmayan taraflara karşı çıkarımda bulunmasına uzun zamandır itiraz ediyoruz. UCM’ye katılmayı seçen ulusların kararına saygı duyuyor ve buna karşılık olarak ABD ve İsrail’in buna katılmama kararına saygı duyulmasını istiyoruz. İsrail ile Filistinliler arasında kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanmasına derinden, sıkı ve tutarlı bir şekilde bağlıyız. Bu çatışmayı sonlandırmanın tek gerçekçi yolu doğrudan müzakerelerdir."

Etiketler: ABD, İsrail, destek
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