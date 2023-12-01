ABD: İsrail insani hukuka uymalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası hukuka uyması ve sivilleri korumasına yönelik çağrılarını arttırdı.

İsrail’in “uluslararası insani hukuka uymasını” gerektirdiğini vurgulayan Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, “İsrail’i sivillerin zarar görmemesi için mümkün olan her türlü tedbiri almaya çağırdı.” VOA Türkçe’nin haberine göre Blinken ayrıca, “Batı Şeria’da Filistinliler’e yönelik şiddetten yerleşimci aşırılık yanlılarını sorumlu tutmak için acil adımlar atılması” çağrısında bulundu ve ABD’nin nihayetinde bir Filistin devletinin kurulmasına vesile olacak bir barış sürecinin yeniden başlatılmasına büyük önem verdiğini söyledi. İsrailli yetkililer birçok kez ABD’ye İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin cezalandırılacağı sözünü verdi; ancak Filistinliler bu konudaki eylemsizlikten şikayetçi. Netanyahu ayrıca bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor ve İsrailliler’e bunu engelleyebilecek tek siyasi liderin kendisi olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi