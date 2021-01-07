'ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware'de Adalet Bakanı adayı Merrick Garland'ı tanıttı, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da yaşanan olayları değerlendirdi.

Kongre baskınının, Amerikan tarihinin "en karanlık" günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekun saldırı başlattı." ifadesini kullandI.

Trump'ın "halkın düşmanı" diyerek basına saldırdığını, istihbarat servislerine saldırdığını ve daha önce ABD ordusunu barışçıl göstericilere karşı kullandığını belirten Biden, Trump'ı destekçilerini Kongre'ye saldırmaya teşvik etmek, seçimlerde oy kullanan yaklaşık 160 milyon Amerikalıyı susturmaya çalışmakla suçladı.

Biden'dan polise "çifte standart" eleştirisi

ABD Kongresini basanlar "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestocuları olsaydı polis daha sert davranırdı değerlendirmesinde bulunan ve polise "çifte standart" eleştirisi yönelten Biden, "Bunun doğru olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu durum kabul edilemez, kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.