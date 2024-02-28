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28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD’li Müslümanlardan Biden’a “kararsız” mesajı

28 Şubat 2024, Çarşamba 17:31
ABD’de başkanlık seçim yarışında Michigan’daki ön seçimleri Demokratlarda Joe Biden, Cumhuriyetçilerde ise Donald Trump rahat kazanırken, Amerikalı Müslümanlar, Gazze politikasına tepki gösterdikleri Biden’a oylarını “kararsız” seçeneğinden yana kullanarak mesaj verdi.

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Michigan eyaletinde yapılan ön seçimin kesin olmayan sonuçları açıklandı. Halen oy sayımının sürdüğü ön seçimlerde Demokrat aday adayları arasında Biden yüzde 80 oyla ön seçimi kazanırken, yüzde 15 düzeyine ulaşan “kararsız” oy oranı dikkati çekti. 

 

AA

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