ABD'li senatörlerden Trump'a 'Orta Doğu barış planı' tepkisi

Chris Van Hollen, Bernard Sanders, Elizabeth Warren gibi 12 isimin bulunduğu ABD'li demokrat senatörler, Başkan Trump'ın sözde Orta Doğu barış planıyla ilgili "derin endişelerini" belirtmek için mektup kaleme aldı.

ABD'li senatörler, Başkan Donald Trump'a gönderdikleri mektupta, sözde Orta Doğu barış planının tek taraflı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Aralarında Chris Van Hollen, Bernard Sanders, Elizabeth Warren gibi 12 isimin bulunduğu ABD'li demokrat senatörler, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planıyla ilgili "derin endişelerini" belirtmek için mektup kaleme aldı.

Senatörler, planla ilgili hiçbir Filistinlinin katılımı ve desteği bulunmadığını vurguladı.

Mektupta, teklifin tek taraflı uygulanmasının, barışçıl ve uygulanabilir iki devletli çözüm için kalan tüm başarı şanslarını bertaraf edeceği belirtildi.

Söz konusu adımın, "uluslararası hukuku göz ardı etmek" değerlendirmesinde bulunan senatörler, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs boyunca, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ndeki tüm İsrail yerleşimleri üzerinde İsrail egemenliğinin tek taraflı desteklenmesi, Filistin'in reddini garanti ediyor ve İsrail'in Batı Şeria'nın tamamını veya kısmen ilhak etmesine yol açıyor. Bu tarz bir gelişme, uluslararası hukuku umursamamak, müttefiklerimizden sert muhalefete yol açacak ve Kırım'ın, Doğu Ukrayna'nın, Kuzey Kıbrıs ve başka yerlerdeki tek taraflı ilhaklara karşı var olan ABD politikalarını baltalayacak. Bu ayrıca Ürdün gibi müttefiklerimizi savunulamaz bir pozisyona sokacak."

Sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti vizyonuna ihanet olduğu ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağı yorumu yapılan mektupta, şu görüşlere yer verildi:

"Bu teklif, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ediyor ve bunun demokratik bir Yahudi devletinin vizyonunu baltalayan tek devletli bir çözüme ya da İsrail topraklarıyla çevrili Filistin adacıklarının parçalanmış, kopuk ve derinden eşitsiz bir sistemine doğru ilerlemesi İsrail'in uzun süreli güvenlik çıkarlarına zarar verecek. İkisi de hiçbir tarafın yasal haklarını ve isteklerini destekleyen sürdürülebilir bir çözüm değil. Bağlantısız Filistin adacıklarını 'devlet' olarak sınıflandırmak, bağımsız Filistin devleti vizyonuna ihanettir."