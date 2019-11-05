ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın azil sürecini destekliyor

ABD'lilerin yüzde 55'inin Başkan Donald Trump'ın azil sürecini desteklediği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasıyla ilgili süreç devam ederken ABD basını konuya ilişkin anketleri yayınlamayı sürdürüyor. Wall Street Journal ve NBC'nin yayınladığı yeni ankete göre halkın yüzde 55'i azil sürecini desteklediğini belirtti. Bunların yüzde 24'ü azil için yeterli gerekçenin bulunduğunu ifade etti. ​Azil sürecine karşı çıkanların oranı da yüzde 30 olarak kaydedildi. Bu kişiler, Trump'ın görev süresinin sonuna kadar çalışmalarına devam etmesi gerektiğini savundu. Bu arada Trump'ın icraatlarından memnun olanların oranının değişmediği ve yüzde 43'te kaldığı bildirildi.

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