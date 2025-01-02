ABD-New Orleans'taki araçlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi - Saldırganın kimliği açıklandı - OHAL ilan edildi

ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı.

McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü.

ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, New Orleans Polis Departmanından Komiser Anne Kirkpatrick ve Louisiana Eyalet Polisi Başkomiseri Robert P. Hodges, saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

FBI Özel Ajan Yardımcısı Duncan, burada yaptığı açıklamada, soruşturmanın "terör saldırısı" olarak yürütüldüğü ve devam ettiği bilgisini verdi.

Saldırganın araçla kalabalığın arasına daldıktan sonra aracından inerek ateş etmeye başladığını aktaran Duncan, yerel kolluk kuvvetlerinin karşı ateş açtığını ifade etti.

Duncan, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu anımsatarak, saldırganın terör örgütüyle bağlantısını araştırdıklarını dile getirdi.

"Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz." diyen Duncan, bağlantılarını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü, halktan destek beklediklerini söyledi.

Duncan, bölgede aynı zamanda iki el yapımı patlayıcı ele geçirdiklerini ve bunların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

FBI, saldırı gerçekleştiren vatandaşının ABD ordusunda görev aldığını açıkladı

Alethea Duncan, halihazırda saldırgana ilişkin tüm detayları paylaşmanın mümkün olmadığını belirterek "Sizinle Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı detayını paylaşabilirim. Kendisi şerefli terhisle ordudan ayrıldı." dedi.

Saldırının gerçekleştiği caddedeki metal barikatların çalışmadığı belirtildi

New Orleans Polis Departmanı Komiseri Anne Kirkpatrick, düzenlenen basın toplantısında olaya ilişkin bilgi verdi.

Gazetecilerin, şehrin tarihi ve en yoğun caddesindeki metal barikatların niye saldırıyı engelleyemediği yönündeki sorusuna karşılık Kirkpatrick, söz konusu mekanik barikatların çalışmadığını ve şubat ayından önce değiştirilmesinin planlandığını söyledi.

Kirkpatrick, çalışmayan bu metal barikatlar yerine Bourbon Caddesi etrafına polis araçları ve diğer mobil bariyerlerin konulduğunu belirterek, “Bu terörist, polis aracının ve bariyerlerin arkasından dolanarak kaldırıma çıktı ve hedefine doğru sürdü. Barikatların arızalı olduğunu biliyorduk, bir planımız vardı ama terörist onu bozdu." dedi.

Çelik barikatların, Bourbon Caddesi'nde meydana gelen çeşitli kazaların ardından 2017 yılında kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, New Orleans’ta her sene yeni yılın ilk gününde oynanan ve “Sugar Bowl” adı verilen üniversiteleler arası Amerikan futbolu maçı da bu akşama ertelendi.

Louisiana Valisi Jeff Landry, gazetecilerin, söz konusu maçın güvenli olup olmadığı konusundaki sorusuna "Ben de orada olacağım." şeklinde cevap verdi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, New Orleans'ta gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Landry, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu kaydetti.

Biden olayla ilgili bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği ve New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell'le irtibat halinde olduğu belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sahada soruşturmaya destek vermeye başladığına dikkat çekilen açıklamada, Biden'ın gün boyunca olayla ilgili bilgilendirilmeye devam edileceği aktarıldı.

Joe Biden, "Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz." açıklamasında da bulundu.

Biden, New Orleans'taki araçlı saldırıyı "aşağılık bir saldırı" olarak niteledi

Saldırıyı "aşağılık' olarak niteleyen ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirten Biden, olay anında saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Biden, FBI'nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu da hatırlattı.

Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı." diye konuştu.

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki "Trump International" otelinin önünde Tesla Cybertruck marka bir aracın patlaması olayına da değinen Biden, bunu da yakından izlediklerini belirtti.

Biden, Las Vegas'taki patlamanın New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını belirterek, "Ancak bu konuda şu an rapor edilecek bir şey yok." dedi.

"Sugar Bowl" üniversite futbol maçından saatler önce

Olayın, ülkenin dört bir yanından sporseverlerin bir araya geldiği yıllık "Sugar Bowl" üniversite futbolu maçından birkaç saat önce meydana gelmesi dikkati çekti.

Olay mahallinde, dün öğleden sonra "Sugar Bowl Yeni Yıl Geçit Töreni" düzenlenmişti.

"Bourbon'dan uzak durun"

New Orleans Polis Departmanından Komiser Anne Kirkpatrick, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kamyonetin "kasıtlı olarak yüksek hızda" kalabalığın içine girdiğini ve sürücünün araçtan çıkmaya çalışırken ateş açarak iki polis memurunu vurduğunu söyledi.

"Bu çok kasıtlı bir davranıştı. Bu adam mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalışıyordu." diyen Kirkpatrick, olayın, "Yeni Yıl ve Sugar Bowl için kutlanması beklenen günün üzerine kara bir gölge düşürdüğünü” ifade etti ve "Bourbon'dan uzak durun." uyarısında bulundu.

New Orleans FBI bürosunda görevli Alethea Duncan de basına yaptığı açıklamada, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar (EYP) bulduğunu bildirdi.

Ulusal medyada dolaşıma giren videoda da yerel kolluk kuvvetlerine ait bir robotun, aracın alt bölgesini incelediği görüldü.

"Korkunç bir şiddet eylemi"

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olayın kurbanları için dua edilmesini istedi. Landry, mesajında "Olay yerine yakın olan herkesi bölgeden uzak durmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" kaydetti.

CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi.

Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.

Trump, saldırıyı ülke dışından gelen bir suçlunun gerçekleştirdiğini ima etti

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, saldırının "ülke dışından gelen bir suçlu" tarafından gerçekleştirildiğini ima etti.

Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.

Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, saldırıyı kınadı

BM Basın Ofisinden New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırganın araçla yeni yıl kutlayan kalabalığa dalarak en az 15 kişinin ölümü ve 30'dan fazla kişinin yaralanmasına yol açtığı anımsatıldı.

Guterres'in saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı dileklerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Guterres'in yaralılara da acil şifa dilediği belirtildi.