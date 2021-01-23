ABD’nin ilk siyahî Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin, Senato’dan onay aldıktan sonra Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) yemin ederek görevine başladı. ABD Senatosunda 2’ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Lloyd Austin, Pentagon’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı. Pentagon’da yemin eden Austin, gün içinde bakanlıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin brifing alacak. Kuvvet Komutanları ve Genel Sekreterleri ile yapacağı görüşmeden sonra Austin ilk telefon görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapacak. Austin’e, ardından Çin konusunda ve Orta Doğu’da devam eden operasyonlar hakkında brifing verilecek. AA

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