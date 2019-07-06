ABD'nin Kaliforniya eyaleti 7,1'lik depremle sallandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti 7,1 büyüklüğündeki depremle ikinci kez sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Cuma günü yerel saatle akşam 8’de meydana gelen depremin merkez üssünün, bir gün öncesinde yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremle aynı olduğu bildirildi. Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, Kaliforniya eyaletinde son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı. İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti. İlk depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana gelmişti.

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