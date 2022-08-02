ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 37'ye yükseldi

ABD’nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

BBC’nin haberine göre, eyalette son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar sellerde 37 kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti. Eyalet Valisi Andy Beshear, sellerde ölenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti. Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor. AA

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