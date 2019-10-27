ABD’nin yaptığı haydutluk

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin petrol sahalarını korumak için Suriye’nin doğusuna zırhlı araçlar ve muharip birlikler gönderme kararını sert eleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu kararın petrol sahalarının IŞİD militanlarının eline geçme ihtimalini önlemek için alındığını açıklamıştı. Cumartesi günü bir düzinenin üzerinde araçtan oluşan bir Amerikan askerî konvoyu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki sınır şehri Kamışlı’nın güneyinde ilerlerken görüldü. Konvoyun petrol zengini Deyrizor bölgesi ya da civardaki bir üsse doğru yol aldığı tahmin ediliyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de konvoyun hareketini rapor etti ve Irak’tan geldiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Washington’un şu anda yaptığı şey, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirme ve silâhlı kontrol altına alma, basit şekilde ifade etmek gerekirse, uluslar arası devlet haydutluğudur” dedi.

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