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14 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

ABD, okula dönüş kararını gözden geçiriyor

14 Temmuz 2020, Salı 10:18
ABD'de Kovid-19 salgınının tekrar yükselişe geçmesi, eyaletleri, yeni sezon için aldıkları yüz yüze eğitime dönüş kararlarını yeniden gözden geçirmek veya okulların açılış tarihlerini ertelemek zorunda bıraktı.

Donald Trump yönetimi ülke genelinde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini isterken öğretmen sendikaları ve destekçileri, yönetimin okulları açmak için acele ettiğini, bazı eyaletlerin her gün vaka sayısında kendi rekorlarını kıran rakamlara ulaştığını belirtiyor.

Kaliforniya'daki en yoğun okul bölgeleri yüz yüze eğitim kararından vazgeçti

ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da, ülkenin ikinci büyük okul bölgesi olan Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi (LAUSD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarında görülen ciddi artışlar nedeniyle yüz yüze eğitimin 18 Ağustos'a başlamasından vazgeçti. LAUSD, San Diego Okul Bölgesi ile birlikte yeni eğitim dönemine çevrim içi yayınlar şeklinde başlayacaklarını duyurdu.

Los Angeles ve San Diego'da alınan çevrim içi eğitim kararı, Başkan Donald Trump ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un, okullara, normal eğitime dönmeleri veya federal yardımları kaybetmeyi göze almaları yönünde baskı yaptığı bir dönemde geldi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da vaka sayısının 320 bini ve ölü sayısının 7 bini aştığı eyalette, vakaların tekrar hız kazanması üzerine tüm kapalı mekan aktivitelerinin tekrar kapatıldığını, salgının ülkede zirve yaptığı nisan ayındaki ''Evde kal'' uygulamasına, en az 3 haftalığına dönme kararı aldıklarını açıkladı.

Kovid-19 için, "Öldürücü bir hastalık olmaya devam ediyor." ifadelerine yer veren Newsom, bazı iş yerlerinin dış mekanda hizmet vermeye devam edebileceğini belirtirken barların tamamen kapatılması gerektiğinin altını çizdi.

New York ve New Jersey'de de kademeli geçiş denemesi yapılacak

Öte yandan New York Valisi Andrew Cuomo da ancak 14 gün boyunca enfeksiyon oranlarının yüzde 5'in altına düştüğü bölgeler için yeni sezonda okulların normal eğitime dönmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının New York'tan sonra en çok etkilediği ikinci eyalet olan New Jersey için de Vali Phil Murphy, yeni sezonda kısmen uzaktan kısmen okul içinde eğitimin yapılabileceğini, okul yönetimlerinin kendi bölgelerindeki duruma göre bu kararı alabileceklerini duyurdu.

AA

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