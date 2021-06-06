"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD: PKK'nın saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz

06 Haziran 2021, Pazar 14:07
ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "PKK'nın, partnerimiz olan Peşmerge'ye yönelik ölümcül saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı Peşmergelere de acil şifa dileklerinde bulunuldu.

ABD ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile çalışmaya devam edeceğini aktardı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından dün yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 958
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Sezai MUMCU

    7.6.2021 00:13:16

    Ikiz kulelerine 11 Eylülde yapilan saldirilari planlayanlari insanligi aldatanlari, hedef saptiranlari, insan kaninin akmasi icin vanalari acan herkes mahkeme-i kübra'da en agir cezaya carptirilsinlar. Rahmet olan yagmur icin duaya cikildigi gibi Adalet-i Mahza da RAHMETIN TA KENDISININ TECELLIGAHIDIR! Onun icin YASASIN ZALIMLER ICIN CEHENNEM!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Çiftçinin durumu bu

'Marmara Denizi Eylem Planı' genelgesi yayımladı

Thodex'in 16 milyon lirasına haciz konuldu

Uzaya gidiyor

Anadolu Yakası sahilleri de alarm veriyor

Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılama süreci başladı

Zalim ve katil Ratko Mladic'in davasında nihai karar yarın

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında baraj gerginliği: 'Savaş ihtimali artıyor'

Şehit Samet Şeker dualarla ebediyete uğurlanıyor

Pakistan'daki feci kazada 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Ortaokul ve lisede yüz yüze eğitime geçildi

Üniversiteler emir komuta ile yönetilemez

Yüz yüze eğitim başlıyor

Ekolojik yıkım durdurulmalı

Marmara’yı nasıl bu hale getirdiler?

3 kez müjde, 25 kez zam

İsrail saldırılarını uçurtmayla unutmaya çalıştılar

ABD’li validen yağmur duasına davet

Yarıdan fazlası 10 yaş üzeri

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Dünya başıma dar geliyor!
Yeni Asya'dan Size

Cezaevi kampanyalarımız
Ali FERŞADOĞLU

Herkesi affetmek helâl midir?
Şükrü BULUT

Bu bir korona yazısı değildir…
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Gidiyor sevdiklerimiz, birer birer…
Mehmet KARA

Muhalefet erken seçimde ısrar ettikçe…
Cevher İLHAN

Türkiye “zenginleşmemiş”, tam tersine fakirleşmiş...
Risale-i Nur'dan

Ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki...
Hüseyin GÜLTEKİN

“Adalet” kelimesi neyi ifade ediyor?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.