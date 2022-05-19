ABD silah içinde yüzüyor

ABD’de ateşli silahlarla işlenen cinayet sayısı 2020’de, bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 19 bin 350’ye ulaştı. (AFP)

Bireysel silahlanma oranlarının en yüksek olduğu yerlerden ABD’de yayımlanan bir rapor, ülkede üretilen ateşli silah sayısının 2000’den bu yana neredeyse üç katına çıktığını gösterdi. Independent’deki habere göre Adalet Bakanlığı’na bağlı Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu’nun paylaştığı raporda, 20 yılda satış amacıyla 139 milyondan fazla silahın üretildiği bildirildi. Bunlardan 11,3 milyonunun sadece 2020’de yapıldığı yazıldı. Aynı zaman diliminde 71 milyon ateşli silah ithal edilirken, ihraç edilen silah sayısı 7,5 milyon oldu. Fransız haber ajansı AFP, bireysel silahlanmanın şiddet, cinayet ve intiharlarda artışa yol açtığını yazdı. Haberde, raporun “ABD’nin bireysel silahlanma içinde yüzdüğünü gösterdiği” kaydedildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.