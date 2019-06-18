ABD, tanker saldırılarından sonra Orta Doğu'ya ek bin asker daha gönderiyor

ABD ordusu, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından, Orta Doğu'ya ek 1000 asker gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) vekalet eden Patrick Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, asker gönderilmesi kararının İran'ın "düşmanca tavrı" karşısında alındığını söyledi. Amerikan Donanması da, Umman Körfezi'neki tanker saldırılarının İran tarafından geçekleştirildiğini gösterdiğini söylediği yeni fotoğraflar paylaştı. İran Pazartesi günü 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili kısmına uymayacağını açıkladı. Tahran bu kapsamda, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurdu. "ABD, İran ile çatışma peşinde değil" ABD'nin Orta Doğu'ya ek asker konuşlandıracağı Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan tarafından Pazartesi akşamı yazılı bir çıklamayla duyuruldu. Patrick Shanahan açıklamasında, "ABD, İran ile çatışma peşinde değil" ifadelerini kullandı. Açıklamada "Ulusal çıkarların korunması için bölgede çalışan askeri personelin güvenliğini ve sıhhatini sağlamak adına bu kararın alındığı" kaydedildi. Açıklama şöyle devam etti: "İran'ın son saldırıları, İran'ın ve onlarla ilişkili güçlerin ABD'nin bölgedeki personelini ve çıkarlarını tehdit ettiğine dair aldığımız güvenilir istihbaratı doğruladı." Shanahan, Amerikan ordusunun durumu gözlemleyeceğini ve gerektiği halde asker sayısında değişikliklere gidileceğini söyledi. ABD askerlerinin tam olarak nerede konuşlanacağına ilişkin bilgi verilmedi. Bu askerler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay açıklanan 1500 askere ek olarak bölgeye gönderilecek. BBC Türkçe

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