ABD, terör örgütü DSG militanlarının eğitimine dair video yayınladı

Suriye'de faaliyet gösteren Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı (CJTFOIR),terör örgütü DSG verdiği eğitime ilişkin bir video yayınladı.​

Suriye'de 'IŞİD'e karşı mücadele' adı altında faaliyet yürüten ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTFOIR), terör örgütü PKK'nın Suriye uzantılarından DSG'ye verdiği eğitimin görüntülerini yayınladı. Komutanlığın Twitter hesabından yayınlanan videoda şu ifadeler kullanıldı. "Suriye Demokratik Kuvvetleri komando öğrencileri, Suriye'de 3 Ağustos 2019 tarihli eğitimleri sırasında bir odayı temizlediler. Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı, bir yaz eğitiminin bir parçası olarak Kentsel Arazi Askeri Operasyonlarında öğrencilere eğitim verdi."

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