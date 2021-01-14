ABD, Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk ve domates alımını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), "zorla çalıştırmayla üretildiği" gerekçesiyle Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Özerk Bölgesinden pamuk ve domates alımını durdurma kararı aldı.

ABD Gümrükler ve Sınır Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisinin bölgede yaşayan etnik azınlıklara karşı kampanyasına son vermesi için bu adımın atıldığı belirtildi.

Gümrük yetkilileri, Uygur Özerk Bölgesi'nde "zorla çalıştırma" ile üretildiğinden şüphelenilen tüm ürünlerin tedarik zincirlerinden çıkarılması için önlemler alınacağını ifade etti.

Dünyanın en büyük pamuk tedarikçilerinden Sincan'a yönelik engellemenin küresel ticaret üzerinde önemli etkileri olabileceği belirtiliyor. ABD yasağının küresel pamuk arzının yaklaşık yüzde 20'sini etkileyeceği tahmin ediliyor.

Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu Ticaret Komiser yardımcısı Brenda Smith'e göre, ABD geçen yıl Çin'den yaklaşık 9 milyar dolar değerinde pamuklu mal ithal etti. Domates ithalatı ise 10 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Bazı üreticiler ise, Çin pamuğunun Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelerde de tekstil sektöründe kullanıldığını belirterek "şaibeli" olarak adlandırılan ham maddenin dolaylı olarak tedarik zincirlerine girmesini engellemenin zor olacağını savunarak uygulamayı eleştiriyor.